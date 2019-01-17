Заменит ''Град'': в Украине похвастались устрашающей боевой машиной

Новая реактивная система залпового огня (РСЗО) "Берест", при разработке которой использованы компоненты исключительно украинского производства, может заменить БМ-21 "Град", что находится на вооружении ВСУ.

Как сообщает сайт "Укроборонпрома", новая боевая машина была разработана государственным предприятием "Шепетовский ремонтный завод". Впервые ее представили в октябре 2018 года на международной выставке в Киеве.

"Использование современных цифровых технологий и новое шасси отечественного производства предоставляют "Бересту" ключевые боевые и эксплуатационные преимущества. Применение новой цифровой системы управления огня позволяет экипажу, не покидая кабины, проводить подготовку к стрельбе, в частности — топогеодезическую привязку", — сказано в сообщении.

ukroboronprom.com.ua

Отмечается, что "Берест" получили в результате модернизации 11-мм РСЗО, однако новая техника имеет более мощный залп — до 50 реактивных снарядов, вместо 40 в "Граде".

Новое оснащение позволяет в режиме реального времени получать точные координаты врага, которые поступают из дронов, контрбатарейной РЛС, а также других систем наблюдения. Это, подчеркнули в "Укроборонпроме", в разы повышает точность и эффективность ведения огня.

ukroboronprom.com.ua

ukroboronprom.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, государственный концерн "Укроборонпром" за 9 месяцев 2018 года передал украинской армии 3,5 тыс. единиц вооружения и военной техники. Более 2 тыс. из них — это новое и модернизированное вооружение.

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