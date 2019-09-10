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10 сентября • обновлено в 22:50
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Apple презентовала новые iPhone: как они выглядят

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Генеральный директор компании Apple Тим Кук во время ежегодной презентации презентовал новый смартфон iPhone 11.

О характеристиках долгожданного смартфона глава компании рассказал во время выступления в Театре имени Стива Джобса в Купертино. При этом обозреватели отметили, что в этом году компания вернулась к номерным обозначениям моделей, отказавшись от римских цифр в названиях.

Новый iPhone 11

Новый iPhone 11

apple.com

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По итогам презентации стало известно, что новые iPhone младшей серии получили:

  • Корпус в фиолетовом, зелёном, жёлтом, чёрном, белом цветах

  • Память 64, 128 и 256 ГБ

  • Liquid Retina-дисплей диагональю 6,1 дюйма

  • Две камеры по 12 мегапикселей, включая сверхширокоугольную (ultra-wide).

  • Фронтальную камера на 12-мегапикселей, которая может снимать видео в 4k и видео-селфи в замедленном воспроизведении (slowfies).

  • Ночной вид съемки

  • Оптическую стабилизацию видео

  • Новый 7-нанометровый процессор А13 Bionic

  • Динамики с поддержкой режима Dolby Atmos

  • Увеличенную емкость аккумулятора

  • Зарядное устройство USB-C на 18 Вт с функцией ускоренной зарядки.

Дизайн нового смартфона iPhone 11

Дизайн нового смартфона iPhone 11

apple.com

Дизайн нового смартфона iPhone 11

Дизайн нового смартфона iPhone 11

apple.com

В новом iPhone 11 шесть цветов корпуса. Есть даже нежно-фиолетовый. Также присутствуют две камеры, одна из них широкоугольная.

"iPhone 11 будет работать на час дольше XR", — говорят в Apple, при этом прошлый смартфон компания продвигала, как самый долгоживущий iPhone.

Новый iPhone получил Liquid Retina-дисплей размером 6,1 дюйма, который поддерживает разрешение в 4К при 60 кадрах в секунду, расширенный динамический диапазон, возможность переключаться между камерами на лету, ночной режим съемки и оптическую стабилизацию видео.

Apple презентовала новые iPhone: как они выглядят

apple.com

Обновленный смартфон может делать ультрачёткие селфи в слоу-мо, которые в компании называют "слоуфи".

Над созданием картинки в камере новых iPhone работают нейросети. Смартфон делает 9 разных кадров для создания одного снимка, причём четыре — ещё до нажатия кнопки. Потом их умным образом объединяют, чтобы сохранить максимум деталей.

Apple презентовала новые iPhone: как они выглядят

apple.com

"iPhone XR стал самым популярным смартфоном в мире. Новое поколение получило великолепный новый дизайн и множество экстраординарных способностей", - заверил Тим Кук.

Также Тим Кук анонсировал новый iPhone Pro, основным достоинством которого стала тройная камера.

Дизайн нового iPhone Pro

Дизайн нового iPhone Pro

apple.com

Главными отличиями "топовой" версии нового iPhone 11 Pro стали:

  • Корпус в четырёх цветах: тёмно-зелёный, серебристый, золотой и "серый космос"

  • Оперативная память 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ

  • Экраны старших моделей Super Retina XDR яркостью 1200 нит потребляют на 15% меньше энергии, чем аналогичные по размеру в предыдущих версиях

  • Тройная камера разрешением 12 мегапикселей на задней панели, каждая камера с разными линзами: широкой, ультраширокой и телефото

  • Батарея iPhone 11 Pro работает на четыре часа дольше, чем iPhone Xs и на пять часов дольше, чем Xs Max.

  • В iPhone 11 Pro и 11 Pro Max установлен процессор A13 Bionic, способный выполнять миллиард операций в секунду, который сильнее предыдущего поколения на 40%.

Приставку Pro получили сразу два новых смартфона — наследники XS. Топовую версию назвали iPhone 11 Pro Max, как и предполагали некоторые журналисты.

Модель Pro Max обладает экраном диагональю 6,5 дюйма, Pro — 5,8-дюймовым дисплеем.

Смартфон получил яркость экрана 1200 нит, технология экрана — Super Retina XDR.

Apple презентовала новые iPhone: как они выглядят

apple.com

У линейки iPhone 11 Pro — тройная камера на задней панели. Разрешение всех камер — 12 МП, однако они обладают разными линзами: широкой, ультраширокой и телефото. У каждого объектива — свои апертуры и фокусные расстояния.

Apple презентовала новые iPhone: как они выглядят

apple.com

Также новый iPhone получил процессор A13 Bionic, который обрабатывает миллиард операций в секунду и насчитывает 8,5 миллиардов транзисторов.

Скорость увеличили на 15-40%, а тратит зарядки на 20-30% меньше.

Благодаря ему мощность графического процессора выросла на 40% по сравнению с предыдущими моделями.

Apple презентовала новые iPhone: как они выглядят

apple.com

Батарея iPhone 11 Pro держится на 4 часа дольше, чем в iPhone Xs.

Также iPhone 11 Pro работает на 4 часа больше прошлогоднего XS, а Max — на 5 часов дольше.

Apple презентовала новые iPhone: как они выглядят

apple.com

Впервые вместо зарядного устройства на 5 Вт iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут комплектоваться более быстрым адаптером питания USB-C 18 Вт.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что стало известно о большом сюрпризе Apple: что покажут на презентации.

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Тема
Презентация Apple
Персона
Тим Кук
Место
США
Тег
Apple
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