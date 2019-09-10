Apple презентовала новые iPhone: как они выглядят

Генеральный директор компании Apple Тим Кук во время ежегодной презентации презентовал новый смартфон iPhone 11.

О характеристиках долгожданного смартфона глава компании рассказал во время выступления в Театре имени Стива Джобса в Купертино. При этом обозреватели отметили, что в этом году компания вернулась к номерным обозначениям моделей, отказавшись от римских цифр в названиях.

Новый iPhone 11 apple.com

По итогам презентации стало известно, что новые iPhone младшей серии получили:

Корпус в фиолетовом, зелёном, жёлтом, чёрном, белом цветах

Память 64, 128 и 256 ГБ

Liquid Retina-дисплей диагональю 6,1 дюйма

Две камеры по 12 мегапикселей, включая сверхширокоугольную (ultra-wide).

Фронтальную камера на 12-мегапикселей, которая может снимать видео в 4k и видео-селфи в замедленном воспроизведении (slowfies).

Ночной вид съемки

Оптическую стабилизацию видео

Новый 7-нанометровый процессор А13 Bionic

Динамики с поддержкой режима Dolby Atmos

Увеличенную емкость аккумулятора

Зарядное устройство USB-C на 18 Вт с функцией ускоренной зарядки.

Дизайн нового смартфона iPhone 11 apple.com

Дизайн нового смартфона iPhone 11 apple.com

В новом iPhone 11 шесть цветов корпуса. Есть даже нежно-фиолетовый. Также присутствуют две камеры, одна из них широкоугольная.

"iPhone 11 будет работать на час дольше XR", — говорят в Apple, при этом прошлый смартфон компания продвигала, как самый долгоживущий iPhone.

Новый iPhone получил Liquid Retina-дисплей размером 6,1 дюйма, который поддерживает разрешение в 4К при 60 кадрах в секунду, расширенный динамический диапазон, возможность переключаться между камерами на лету, ночной режим съемки и оптическую стабилизацию видео.

apple.com

Обновленный смартфон может делать ультрачёткие селфи в слоу-мо, которые в компании называют "слоуфи".

Над созданием картинки в камере новых iPhone работают нейросети. Смартфон делает 9 разных кадров для создания одного снимка, причём четыре — ещё до нажатия кнопки. Потом их умным образом объединяют, чтобы сохранить максимум деталей.

apple.com

"iPhone XR стал самым популярным смартфоном в мире. Новое поколение получило великолепный новый дизайн и множество экстраординарных способностей", - заверил Тим Кук.

Также Тим Кук анонсировал новый iPhone Pro, основным достоинством которого стала тройная камера.

Дизайн нового iPhone Pro apple.com

Главными отличиями "топовой" версии нового iPhone 11 Pro стали:

Корпус в четырёх цветах: тёмно-зелёный, серебристый, золотой и "серый космос"

Оперативная память 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ

Экраны старших моделей Super Retina XDR яркостью 1200 нит потребляют на 15% меньше энергии, чем аналогичные по размеру в предыдущих версиях

Тройная камера разрешением 12 мегапикселей на задней панели, каждая камера с разными линзами: широкой, ультраширокой и телефото

Батарея iPhone 11 Pro работает на четыре часа дольше, чем iPhone Xs и на пять часов дольше, чем Xs Max.

В iPhone 11 Pro и 11 Pro Max установлен процессор A13 Bionic, способный выполнять миллиард операций в секунду, который сильнее предыдущего поколения на 40%.

Приставку Pro получили сразу два новых смартфона — наследники XS. Топовую версию назвали iPhone 11 Pro Max, как и предполагали некоторые журналисты.

Модель Pro Max обладает экраном диагональю 6,5 дюйма, Pro — 5,8-дюймовым дисплеем.

Смартфон получил яркость экрана 1200 нит, технология экрана — Super Retina XDR.

apple.com

У линейки iPhone 11 Pro — тройная камера на задней панели. Разрешение всех камер — 12 МП, однако они обладают разными линзами: широкой, ультраширокой и телефото. У каждого объектива — свои апертуры и фокусные расстояния.

apple.com

Также новый iPhone получил процессор A13 Bionic, который обрабатывает миллиард операций в секунду и насчитывает 8,5 миллиардов транзисторов.

Скорость увеличили на 15-40%, а тратит зарядки на 20-30% меньше.

Благодаря ему мощность графического процессора выросла на 40% по сравнению с предыдущими моделями.

apple.com

Батарея iPhone 11 Pro держится на 4 часа дольше, чем в iPhone Xs.

Также iPhone 11 Pro работает на 4 часа больше прошлогоднего XS, а Max — на 5 часов дольше.

apple.com

Впервые вместо зарядного устройства на 5 Вт iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут комплектоваться более быстрым адаптером питания USB-C 18 Вт.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что стало известно о большом сюрпризе Apple: что покажут на презентации.

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