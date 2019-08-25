Станет необитаемой? Обнаружена масштабная угроза для Европы

Глобальное потепление ведет к таянию сибирской вечной мерзлоты, что приводит к выделению большого количества углекислого газа.

Это может привести к тому, что климат в Европе станет необитаемым, пишет ZDF со ссылкой на геофизика Сергея Зимова.

Немецкий телеканал рассказал об эксперименте Зимова, который он проводит с сыном в Арктике, и назвал этот эксперимент важным для будущего всего мира.

hronika.info

"Эти микробы спали почти 50 тыс. лет. Теперь они просыпаются. Я практически слышу, как они дышат. И они пахнут. Организмы тут же начинают питаться. В процессе они превращают углерод в углекислый газ. В нашем регионе ее (вечной мерзлоты) так много, что, если все растает, климат в Европе станет необитаемым", – отметил Зимов.

Отмечается, что в вечной мерзлоте в Арктике вдвое больше углерода, чем во всей земной атмосфере.

Свои расчеты Зимов проверяет на практике и уже 20 лет воссоздает условия ледникового периода на территории размером приблизительно с Лихтенштейн. С сыном он срубил здесь все деревья, посадил доисторические травы, развел стада яков, бизонов и зубров. Все эти животные должны замедлить глобальное потепление.

"В декабре здесь лежит толстый слой снега. Он изолирует почву от холода. В поисках травы лошади копаются в снегу и притаптывают его. Поэтому вечная мерзлота зимой лучше промерзает. А это в свою очередь защищает ее от таяния в летний период", – рассказал Зимов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученый заявил, что планеты-убийцы Нибиру в действительности не существует, поскольку за 70 лет с момента ее вероятного открытия у человечества не появилось ни одного тому подтверждения.

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