Создан 'ледяной' робот для работы в космосе. Видео

В США создали прототип двухколесного робота IceBot, которого собрали из деталей, изготовленных из льда.

Инженеры пояснили, что их целью была проверка использования льда в качестве основного конструкционного материала. Презентация прошла на конференции IROS.

Вес робота составил 6,3 кг, а размеры: 14×20×13 см. Непосредственно из льда сделаны корпус и колеса робота. Управляется механизм при помощи микросхемы, которая размещается сверху на корпусе. Контакт с роботом происходит через Bluetooth модуль. Питается IceBot от двух электродвигателей, которые закрыты кожухами, чтобы избежать перегрева.

Испытания показали, что робот может передвигаться по горизонтальной твердой поверхности при комнатной температуре, а при более низких температурах (до -17 градусов Цельсия) – двигаться по льду и даже преодолевать небольшие подъемы.

Создатели робота отметили, что "ледяного" робота можно использовать для работы в местах с низкой температурой, где в избытке присутствует водяной лед (например, в полярных областях Земли и Марса или на ледяных спутниках Юпитера и Сатурна).

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые нашли сигнал из космоса, посылаемый "пришельцами".