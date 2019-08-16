Выпал снег с пластиком: ученые забили тревогу из-за масштабной экологической катастрофы

На Северном полюсе вместе со снегом выпадают микроскопические частицы мусора – пластика, резины и стекловолокна.

К такому выводу пришли ученые из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера в Германии и швейцарского Института исследования снега и лавин, пишет "ВВС-Украина" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Как оказалось, концентрация мусора в снеге достигает 10 тысяч частиц на литр.

Это означает, что даже приехав в Арктику, одну из немногих незагрязненных частей мира, человек будет вдыхать микопластик вместе с воздухом. Такое влияние на внутренние органы человека пока не изучено.

Отмечается, что образцы снега ученые собрали на архипелаге Свальбард. В лаборатории исследователи установили, что многие частицы мусора имели вполне естественное происхождение. Это были, например, фрагменты растительной целлюлозы или животного меха. В то же время в снегу нашли и фрагменты резиновых шин, лака, краски и синтетических тканей.

Иллюстрация. Северный полюс Arctic Kingdom

"Мы ожидали обнаружить какое-то загрязнение, но такое количество микропластика нас шокировало", – рассказала лидер экспедиции, профессор Мелани Бергманн.

"Очевидно, что большая часть микропластика в снегу попала туда из воздуха", – добавила она.

Как писал OBOZREVATEL, недавно ученые разработали технологию, которая позволит перерабатывать пластик прямо в океане при помощи специальных устройств, которые будут ускорять его распад на воду и СО2.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!