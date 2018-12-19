Все намного проще: разгадана тайна возникновения жизни на Земле

Ученым Университета штата Мичиган (США) удалось смоделировать процесс происхождения жизни.

Так, согласно результатам компьютерной симуляции, молекулы-репликаторы, которые способны катализировать свой собственный синтез и являлись основой для клеток, появились благодаря тому, что некоторые комбинации органических соединений были более вероятны, чем другие, сообщает "Лента.ру".

Исследователи использовали программное обеспечение Avida, которое способно производить воспроизводящие сами себя программы. При копировании таких программ могут возникать ошибки — аналоги мутаций в ДНК живых организмов.

Таким образом, с помощью Avida ученые способны смоделировать эволюцию. Программы конкурируют между собой за доступ к памяти и процессорное время, поэтому выживают и оставляют "потомство" только те, у кого есть полезные мутации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее датские ученые доказали, что растения произошли от "наземных водорослей", которые, вообще-то, водорослями не являются. Эти живые организмы уже произрастали на суше сотни миллионов лет.