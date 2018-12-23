МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Наука

В США с пятой попытки запустили в космос ракету Falcon 9: зрелищное видео

1.5тЧитать материал на украинском

Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска в воскресенье, 23 декабря, успешно стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида, США).

Запуск данной ракеты удалось осуществить только с пятой попытки, передает Florida Today (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца). Так, этот процесс несколько раз откладывали из-за технических сбоев и плохой погоды.

"Отключение основного двигателя и разделение ступеней подтверждено. Двигатель второй ступени горит полным ходом", — сообщили об удачном старте на официальной Twitter-странице компании.

Новости
''Опять упадет?'' Как Россия запустила в космос новую ракету

Как отмечают в Kennedy Space Center, с помощью Falcon 9 американские ученые хотят привести в действие новый GPS-супник весом 3,8 тонны. Он станет первым в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты должны постепенно заменить собой устаревшие, которые в настоящие время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Новый GPS III SV01 также называют "Веспуччи" в честь итальянского исследователя Америго Веспуччи.

Напомним, что 6 декабря в SpaceX не смогли правильно приводнить первую ступень ракеты-носителя Falcon 9. В результате она упала в Атлантический океан, однако не сильно пострадала. Тогда на ее поиски отправили специальные суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 декабря американская компания SpaceX заявила, что запустила уже 19-ю ракету Falcon 9, которая должна вывести на орбиту сразу 64 спутника. Так был установлен рекорд по числу запусков ракет за один календарный год.

Читайте все новости по теме "Космос" на OBOZREVATEL.

Тема
Космос
Место
США
Теги
ракетыSpaceXвидео
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
0
Смешно
9
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Следует добавить, что на РД-180 НПО Энергия полетели.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
минин евген
минин евген
а шо там у кацапов? по прежнему не моются? подгавкивают и подхрюкивают хуйлу со свитой? пишут хуйню в украинских СМИ? животные из немытой не меняются.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги