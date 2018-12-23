В США с пятой попытки запустили в космос ракету Falcon 9: зрелищное видео

Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска в воскресенье, 23 декабря, успешно стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида, США).
Запуск данной ракеты удалось осуществить только с пятой попытки, передает Florida Today (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца). Так, этот процесс несколько раз откладывали из-за технических сбоев и плохой погоды.
"Отключение основного двигателя и разделение ступеней подтверждено. Двигатель второй ступени горит полным ходом", — сообщили об удачном старте на официальной Twitter-странице компании.
Как отмечают в Kennedy Space Center, с помощью Falcon 9 американские ученые хотят привести в действие новый GPS-супник весом 3,8 тонны. Он станет первым в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты должны постепенно заменить собой устаревшие, которые в настоящие время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.
Main engine cutoff and stage separation confirmed. Second stage engine burn underway. pic.twitter.com/SxaPhVBnfH— SpaceX (@SpaceX) 23 грудня 2018 р.
Новый GPS III SV01 также называют "Веспуччи" в честь итальянского исследователя Америго Веспуччи.
Liftoff! pic.twitter.com/pi78HVFs6J— SpaceX (@SpaceX) 23 грудня 2018 р.
Напомним, что 6 декабря в SpaceX не смогли правильно приводнить первую ступень ракеты-носителя Falcon 9. В результате она упала в Атлантический океан, однако не сильно пострадала. Тогда на ее поиски отправили специальные суда.
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 декабря американская компания SpaceX заявила, что запустила уже 19-ю ракету Falcon 9, которая должна вывести на орбиту сразу 64 спутника. Так был установлен рекорд по числу запусков ракет за один календарный год.
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