Изображены внеземные существа? Найдены уникальные наскальные рисунки. Видео

На острове Сулавеси в Индонезии найдены наскальные рисунки, которым около 44 тысяч лет.

Археологи отмечают, что это, вероятно, первые изображения, на которых запечатлена сцена с участием сверхъестественных существ, пишет Nature (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Установлено, что рисунки были нанесены на стены пещеры красным пигментом. Первобытные люди нарисовали свиней, рогатых животных (очевидно, буйволов аноа, которые обитают только на Сулавеси), а также фигуры человекоподобных существ.

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Место находки Скрин видео

Сцена показывает охоту на аноа, однако люди имеют черты животных: у одной фигуры есть хвост, у другой голова напоминает птичью. По мнению ученых, это могут быть мифические персонажи.

Согласно результатам датирования, эти рисунки древнее европейского пещерного искусства на тысячи лет.

В красном пигменте на Сулавеси отсутствует органическое вещество, поэтому исследователи датировали минеральные отложения, которые образовались поверх рисунков. Результаты показали, что возраст достигает 35-44 тысячи лет назад.

Наскальные рисунки Скрин видео

Наскальные рисунки Скрин видео

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