В Австрии ученые создали искусственную кожу из грибов

Ученые предложили изготавливать синтетическую кожу из экологически чистого материала – обыкновенных грибов.

Идею разработали и воплотили специалисты из Венского университета, Австрия, сообщает Al Mayadeen.

Так, искусственную кожу австрийские ученые создают при помощи физической и химической обработки выращенных грибов. Полученный материал, по словам исследователей, похож на настоящую кожу внешне и по свойствам. Кроме того, он в основном состоит из биоразлагаемого хитина.

Изобретатели нового кожевенного материала планируют запустить его промышленное производство, но главная их проблема на данный момент заключается в получении грибной кожи нужной толщины, цвета и механических свойств, пишет Nature.

Они надеются, что их изобретение будет популярным, особенно среди тех, кто заботится об экологии. Как известно, традиционный синтетический заменитель кожи производится из полимера, который в последнее время вызывает все больше вопросов с точки зрения охраны окружающей среды.

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