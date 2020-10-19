Ученый предупредил об опасности столкновения Земли с астероидом и назвал дату

За день до выборов президента США, 2 ноября, на Землю может упасть астероид 2018VP1.

Об этом сообщила NYPost. По словам известного ученого Нила де Грасса Тайсона, астероид в диаметре, как холодильник.

К земле он несется со скоростью более 40 000 км/ч.

Ученый отметил, что небесное тело недостаточно большое, чтобы нанести серьезный ущерб.

"Так что, если конец света наступит в 2020 году, это случится не по вине Вселенной", – заявил де Грасс Тайсон.

В NASA ранее идентифицировали астероид, летящий к Земле, но оценили шансы его столкновения с нашей планетой менее чем в 1 процент.

"В настоящее время вероятность попадания в атмосферу нашей планеты составляет 0,41%, но если бы это было так, тело распалось бы из-за своих чрезвычайно малых размеров", – заявили в агентстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября 2020 года к планете Земля приблизится гигантский астероид, получивший название 153201 (2000 WO107). Специалисты NASA отнесли этот астероид к потенциально опасным.