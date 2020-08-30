Ученый из Британии назвал смерть комфортной и приятной

Ученый рассказал, что чувствуют люди, когда умирают. Фото: Corbis / YouTube.com

Известный врач из Великобритании, руководитель отдела интенсивной терапии и реанимационных исследований в Медицинской школе Нью-Йорка, доктор Сэм Парниа заявил, что умирать "очень удобно".

Так, в своем недавнем выступлении ученый отметил, что "смерть – это процесс, а не черно-белый момент", причем процесс этот – "мирный" и "приятный", пишет Daily Express.

По словам Парниа, автора нескольких исследований и книг на тему смерти, существует некий психический процесс, который заставляет испытавших околосмертные переживания снова жаждать смерти.

Доктор Сэм Парниа является автором нескольких исследований и книг на тему смерти

"Для тех из нас, кто умирает естественной смертью, даже если мы испытывали боль, процесс смерти становится очень комфортным, очень блаженным и мирным", – говорит врач, спасший тысячи пациентов от смерти.

Ученый объясняет, что, описывая переживания своих умерших родственников, люди часто говорят, что они не хотели возвращаться к жизни, это было словно притягивающий их магнит.

"Многие люди описывают ощущение отделения от самих себя и наблюдения за докторами и медсестрами, работающими над ними. Они могут слышать и записывать все разговоры, которые происходят вокруг них. Некоторые из них испытывали ощущение, что они вспоминают все, что они сделали", – рассказывает врач.

По мнению Парниа, есть научные объяснения такой реакции и подобные ощущения не являются доказательством загробной жизни, а скорее всего, мозг просто сканирует сам себя в стремлении к выживанию.

Благодаря современным технологиям, "смерть не должна ограничиваться философией и религией, но ее можно исследовать с помощью науки", считает ученый.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые заявили, что выживают не самые сильные, а самые дружелюбные виды.

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