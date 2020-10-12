Ученые впервые увидели, как черная дыра превратила звезду в "спагетти" из материи

Используя телескопы Европейской южной обсерватории (ESO) и других организаций по всему миру, астрономы впервые заметили редкую вспышку света от звезды, разрываемой сверхмассивной черной дырой.

Об этом сообщили на сайте ESO. Явление, известное как приливный срыв, является ближайшей из таких вспышек, зарегистрированных на сегодняшний день на расстоянии чуть более 215 миллионов световых лет от Земли.

"Идея о том, что черная дыра "засасывает" ближайшую звезду, звучит, как научная фантастика. Но это именно то, что происходит во время приливного срыва", – сказал Мэтт Николл, научный сотрудник Королевского астрономического общества в Университете Бирмингема и ведущий автор нового исследования.

Приливные сбои, когда звезда испытывает так называемую спагеттификацию и ее засасывает черная дыра, редки и не всегда легко поддаются изучению.

Астрономы знают, что должно происходить в таких случаях в теории.

"Когда незадачливая звезда приближается слишком близко к сверхмассивной черной дыре в центре галактики, экстремальное гравитационное притяжение черной дыры разрывает звезду на тонкие потоки материи", – объяснил автор исследования Томас Веверс, научный сотрудник ESO из Сантьяго.

Когда некоторые тонкие нити звездного материала падают в черную дыру во время этого процесса спагеттификации, высвобождается яркая вспышка энергии, которую астрономы могут обнаружить.

"Мы обнаружили, что, когда черная дыра пожирает звезду, она может запустить мощный выброс материи наружу, которая закрывает нам обзор", – рассказала Саманта Оутс из Университета Бирмингема.

Это происходит потому, что энергия, выделяемая при поедании звездного вещества черной дырой, выталкивает звездные обломки наружу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученым удалось зафиксировать всплеск гравитационных волн от самого массового слияния черных дыр во Вселенной среди всех когда-либо наблюдавшихся.