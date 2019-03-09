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Ученые разгадали давнюю тайну Антарктиды: видео

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Ученые из Университета Вашингтона пояснили, почему некоторые антарктические айсберги имеют не привычный голубой, а изумрудно-зеленый оттенок.

Исследователи предполагают, что загадочный цвет айсбергов в Антарктиде объясняется присутствием в них большого количества железа, сообщает пресс-служба университета.

Тайна появления зеленых айсбергов интересовала ученых в течение многих десятилетий. Установлено, что чистый лед имеет голубой цвет, потому что лед поглощает больше красного света, чем синего.

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Ученые разгадали давнюю тайну Антарктиды: видео

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Как выяснили эксперты, зеленый цвет появляется из-за оксидов железа в материковой породе Антарктиды, которую ледники перемалывают в порошок, сползая с материка в воду в процессе формирования айсбергов.

Железо является ключевым питательным веществом для фитопланктона, микроскопических растений, которые формируют основу морской пищевой сети. Но железа во многих районах океана мало.

Если эксперименты подтвердят новую теорию, это означает, что зеленые айсберги переносят драгоценное железо с материка Антарктиды в открытое море и во время своего таяния обеспечивают этим ключевым питательным материалом организмы, которые поддерживают почти всю морскую жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

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Тема
Исследование ученых
Теги
Антарктидавидеоисследование
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