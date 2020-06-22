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Ученые озвучили главный способ продления жизни

Алина Мельник
Алина Мельник
Наука
1,8 т.
Ученые определили, как прожить долго

Ученые определили, как прожить долго

Физическая активность является главным способом предотвратить преждевременную смерть.

К такому выводу пришли ученые университетов в Кембридже и Эдинбурге, пишет "Лента", ссылаясь на статью в журнале The Lancet Global Health.

Так, ежегодно упражнения спасают жизни около 4 миллионов человек по всему миру, говорится в статье.

В рамках исследования ученые проанализировали данные о людях из 168 разных стран мира, которые соблюдают рекомендацию Всемирной организации здравоохранения о 150 минутах умеренно интенсивных аэробных упражнений или 75 минутах активно интенсивных в течение одной недели.

Процент населения, соблюдающий рекомендацию, значительно различался и составил от 33% (в Кувейте) до 94% (в Мозамбике).

Выяснилось, что физическая активность способствует продлению жизни, а также снижает количество преждевременных смертей на 15%, спасая 3,9 миллиона жизней.

При этом в государствах с низким уровнем доходов данное снижение было большим (на 18%), чем в развитых странах (на 14%).

Так, в частности, в США каждый год предотвращалось 140 тысяч 200 смертей, а в Британии – 26 тысяч 600. По данным ученых, из-за недостаточной физической активности ежегодно умирают 3,2 миллиона человек.

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