У летучих мышей нашли новые коронавирусы-родственники SARS-CoV-2

Ученые обнаружили коронавирусы, которые тесно связаны с SARS-CoV-2, у летучих мышей, хранящихся в морозильных камерах в Камбодже и в Японии.

Об этом сообщило издание Nature. Эти вирусы – первые известные родственники SARS-CoV-2, обнаруженные за пределами Китая, что поддерживает версию Всемирной организацией здравоохранения о животном происхождении пандемии COVID-19.

Коронавирус, который тесно связан с SARS-CoV-2, вирусом, ответственным за пандемию, обнаружили у подковообразных летучих мышей, хранящихся в морозильной камере в Камбодже. Одновременно с этим группа ученых из Японии сообщила об открытии другого тесно связанного с COVID-19 коронавируса, который также обнаружен в замороженном помете летучих мышей.

Теперь у ученых есть веские доказательства того, что SARS-CoV-2 возник у подковоносов, но передается ли он напрямую от летучих мышей к людям или через промежуточного хозяина, остается загадкой.

Вирус в Камбодже был обнаружен у двух подковообразных летучих мышей Шамела (Rhinolophus shameli), пойманных на севере страны в 2010 году. Геном вируса еще не был полностью секвенирован – и его открытие не опубликовано, что затрудняет определение его полного значения для пандемии.

По словам ученых, если вирус очень тесно связан с пандемическим вирусом или даже является его предком, он может предоставить важную информацию о том, как SARS-CoV-2 передается от летучих мышей к людям, и послужит источником информации для поиска происхождения пандемии.

Исследователи не исключили, что новый вирус может иметь более отдаленное родство, и в этом случае его изучение поможет ученым больше узнать о разнообразии этого семейства вирусов.

Другой вирус получил название Rc-o319 и был идентифицирован у маленькой японской подковообразной летучей мыши (Rhinolophus cornutus), пойманной в 2013 году. Этот вирус разделяет 81% своего генома с SARS-CoV-2.

"Независимо от того, что обнаружила камбоджийская команда, оба открытия являются захватывающими, потому что они подтверждают, что вирусы, тесно связанные с SARS-CoV-2, относительно часто встречаются у летучих мышей Rhinolophus и даже у летучих мышей, обнаруженных за пределами Китая", – сказал Элис Латин, биолог-эволюционист из Института биологии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Японии найден вирус, схожий с коронавирусом COVID-19. Группа ученых из Токийского университета обнаружила вирус в помете обитающих на территории страны летучих мышей. Он на 81,5% идентичен COVID-19.