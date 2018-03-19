"Существование параллельных вселенных": появилась последняя статья Хокинга

Физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг, который умер в среду, 14 марта, незадолго до смерти выложил в сеть свою последнюю работу.

Научную статью, посвященную возможности существования паралленьных вселенных ученый выложил в архив электронных препринтов, и в последний раз правки в нее были внесены 4 марта, за 10 дней до смерти ученого. Об этом сообщает УНИАН.

Статья под названием "A Smooth Exit from Eternal Inflation" написана в соавторстве с Томасом Хертогом из Левенского католического университета, и будет опубликована после рецензирования в одном из известных научных журналов. Работа закладывает теоретическую основу и математический аппарат, который может быть использован в будущем для экспериментального доказательства гипотезы множественных вселенных.

Стивен Хокинг Napalete.sk

Согласно данным, опубликованным в научной работе, доказать гипотезу можно путем отправки новой космической миссии, которая будет искать определенные характеристики микроволнового излучения в космосе. По словам Хертога, работа призвана "превратить идею мультиверса в проверяемую научную конструкцию".

Соавтор отметил, что он лично незадолго до смерти встречался с Хокингом для обсуждения последнего варианта статьи.

Как сообщал "Обозреватель", в сети появилось последнее интервью со Стивеном Хокингом.