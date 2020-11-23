Прием антибиотиков в детстве повышает риск аутизма, астмы и других заболеваний – ученые

Лечение антибиотиками детей младше двух лет повышает у них риск ряда заболеваний в более позднем возрасте.

Такой результат показало исследование ученых из Клиники Майо в Рочестере, штат Миннесота, США, пишет CNN. Так, согласно данным специалистов, младенцы и дети ясельного возраста, получившие одну дозу антибиотиков, впоследствии чаще страдали астмой, экземой, сенной лихорадкой, пищевой аллергией, глютеновой болезнью, проблемами с весом и ожирением, а также синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

В рамках исследования ученые проанализировали данные более 14,5 тысячи детей. Около 70% из них получали хотя бы один антибиотик, причем большинство получали несколько антибиотиков.

В результате выяснилось, что из детей, получивших один или два антибиотика, только у девочек значительно возрастал риск развития астмы и целиакии по сравнению с детьми, не принимавших антибиотики. Получение трех-четырех антибактериальных препаратов было связано с более высокой заболеваемостью астмой, атопическим дерматитом и избыточным весом у обоих полов, СДВГ и глютеновой болезнью у девочек и ожирением у мальчиков.

Также у детей обоего пола, получивших пять или более антибиотиков, существенно выше был риск развития астмы, аллергического ринита, избыточного веса, ожирения и СДВГ. При этом девочки были подвержены более высокому риску глютеновой болезни.

Исследование показало, что пенициллин, один из наиболее часто назначаемых антибиотиков, был связан с повышенным риском астмы и избыточного веса у обоих полов, целиакией и СДВГ у девочек и ожирением у мальчиков.

Другой популярный антибиотик, цефалоспорин, был связан с более высоким риском развития наибольшего числа заболеваний и, "в первую очередь, аутизма и пищевой аллергии", отметили исследователи.

Ученые полагают, что такие риски связаны с разрушением бактериальной флоры в кишечнике ребенка, необходимой для правильного развития иммунной системы, развития нервной системы и обмена веществ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые заявили, что антивитамины могут стать альтернативой антибиотикам.