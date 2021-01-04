Названы лучшие снимки космоса 2020 года

В 2020 году было сделано множество впечатляющих фото космоса.

Среди них – космический риф, который запечатлел телескоп "Хаббл", древнейший астероид, детальные снимки Солнца и Юпитера, пишет BBC.

В апреле 2020 года в честь 30-летия телескопа "Хаббл" астрономы опубликовали фото галактики Большое Магелланово Облако, которая является спутницей Млечного пути и в которой зарождается новая звезда.

Снимок запечатлел гигантскую красную туманность NGC 2014 и ее синюю соседку поменьше – NGC 2020, находящиеся на расстоянии 163 тысяч световых лет от Земли. В центре NGC 2014 было замечено скопление ярких звезд в 10-20 раз массивнее Солнца. Кадр назвали "космический риф" – туманности напомнили ученым подводный мир.

20 октября 2020 года космический корабль NASA Osiris-Rex приблизился к астероиду Бенну в 321 миллионе километров от Земли и взял пробы с его поверхности.

Астроиды такого типа являются реликвиями эпохи зарождения Солнечной системы; это бродячие блоки для "строительства" планет. Ожидается, что Osiris-Rex вернется на Землю в 2023 году: ученые надеются, что образцы почвы Бенну помогут в создании системы защиты Земли от астероидов.

Снимки солнечного телескопа Daniel K Inouye Solar Telescope, опубликованные в январе 2020 года, позволили рассмотреть поверхность светила в мельчайших деталях. Так, на фото заметны клеткообразные структуры размером со штат Техас.

С помощью новейшего телескопа, расположенного на трехкилометровом вулкане Халеакала над островом Мауи, Гавайи, ученые надеются более детально изучить поведение Солнца, чтобы усовершенствовать прогнозирование энергетических вспышек.

Космический зонд NASA Juno 2 июня, приблизившись к Юпитеру, зафиксировал его закрученные облака. Данные аппарата трансформировали в видео, позволяющее рассмотреть газовый гигант с разных сторон. Красное пятно на изображениях – большая буря, которая продолжается уже много лет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о ярких астрономических событиях 2021 года, которые можно будет наблюдать в Украине. Также, как сообщалось, при помощи компьютерного моделирования ученые выяснили, что Солнечная система прекратит существование через 100 миллиардов лет.