Найдено уникальное животное, поедающее пластик

В природе найден жук, который может поедать пластик. Насекомое получило название Plesiophthophthalmus davidis и обитает в Центральной Азии.

Переваривать пластик жук способен благодаря бактериям рода Серратия, которые находятся в его кишечнике, пишет American Society For Microbiology.

Исследователи из Южной Кореи уже провели эксперимент с личинками жука. Опыты показали, что при употреблении полистирола количество бактерий Серратия в кишечнике существа достигает 33% от всего содержимого микрофлоры.

Ученые предположили, что эти жуки могут полностью переваривать полистирол, что можно будет использовать в борьбе с пластиковыми отходами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые провели исследование, которое опровергло миф о том, что динозавры в основном были гигантскими существами.