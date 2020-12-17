Над Украиной пролетит метеорный поток Урсиды: когда и как увидеть

На период с 17 по 25 декабря 2020 года приходится активность метеорного потока Урсиды.

Он не такой мощный, как Геминиды, пик которых выпал на 13-14 декабря, но наблюдать его украинцы смогут во время самых длинных ночей. OBOZREVATEL рассказывает, как это сделать.

Пик Урсид астрономы ожидают в ночь с 22 на 23 декабря 2020 года – в это время можно будет увидеть до 10 "падающих" звезд в час.

Наблюдать звездопад можно от полуночи до рассвета, желательно за городом, вдали от искусственных источников света. Лучшее время для наблюдений – последний час перед рассветом. Радиант Урсид располагается в созвездии Малой Медведицы (лат. Ursa Minor, – отсюда и название потока), поэтому лучше всего их будет видно жителям Северного полушария.

Около 12 часов ночи радиант будет находиться ниже полярной звезды, а к утру обойдет ее с востока, понемногу поднимаясь над горизонтом.

Урсиды были официально обнаружены в 1945 году. Ученые предполагают, что они связаны с кометой Туттля, открытой в 1790 году. Количество пролетающих мимо Земли метеоров обычно достигает 5-10 в час, но в 1945 году было зарегистрировано до 120 в час.

Напомним, 21 декабря 2020 года также произойдет максимальное со времен Средневековья сближение планет-гигантов Сатурна и Юпитера.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото и видео пика звездопада Геминиды: в ночь на 14 декабря жители Земли могли наблюдать около 120 разноцветных метеоров в час.