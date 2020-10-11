Минобороны США хочет использовать ракеты Маска для доставки грузов

Министерство обороны США начало сотрудничество с компанией Илона Маска SpaceX, в рамках которого космические ракеты планируют использовать для доставки грузов в любую точку планеты.

В командовании по вопросам транспорта заявили, что такой способ доставки лишит необходимости делать остановки или дозаправки, пишет "Голос Америки".

"Коммерческое транспортирование позволит быстро перевозит жизненно необходимые ресурсы из одной точки в другую без остановок и дозаправок. Эта возможность может стать революцией в транспортировке, которую можно сравнить с изобретением самолета", – подчеркнули в ведомстве.

Первые тесты запланированы на 2021 год. В качестве примера приводится возможность доставить транспортный самолет.

"Представьте перевозку груза С-17 (Boeing с грузоподъемностью 77 тысяч кг) в любую точку на планете менее, чем за час. Подумайте о скорости перевозки грузов и людей. Тут большой потенциал", – заявил генерал Сухопутных войск США Стивен Лайонз.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 октября в США стартовала тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX. До этого запуск из-за различных обстоятельств откладывался.