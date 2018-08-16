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Судный день 16 августа: астроном рассказал о планете-убийце Земли

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Теория о столкновении мистической планеты Нибиру с Землей, которое приведет к концу света 16 августа, является бредом.

"Это все х*рня. Это не так, что выглянул в окошко - а она летит. Космос постоянно изучается и находится под наблюдением. Большое, массивное тело не может возникнуть из ничего. Вот когда появляется комета, ее видят заранее, а это очень маленький космический объект, который фиксируют по блеску, который она отражает", - сказал в комментарии OBOZREVATEL кандидат физико-математических наук, астроном Алексей Переход.

Как говорит ученый, отражательная способность целой планеты гораздо больше, чем у кометы. И не заметить, как она летит к Земле, невозможно.

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"Если бы это было правдой хотя бы на тысячную часть, то это было бы везде известно. Если Нибиру где-то и есть, то очень далеко", - заявил Переход.

Смотрите видео по теме

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, конспирологи утверждают, что неизвестная планета Нибиру спровоцирует конец света из-за извержения вулканов во всей Солнечной системе, также она "высасывает" лаву из недр Земли.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Западловський Бздашек
Западловський Бздашек
Утро, 17 августа... Работать неохота. Где же ты, матушка?
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Vovk Yury
Vovk Yury
Вот пи...ки. уже вечер 16 августа день заканчивается а ничего не случилось. Так что с этого времени я больше не буду верить всяким предположениям о конце света. Потому что это всё тафта. Как не стыдно тем кто такое пишет. Один шизик сочинял а другой выкладывал, уж извините за выражение, но то что здесь говорится это бред шизика причем в тяжёлом состоянии. Такими вот заявлениями вы добьётесь того что когда будет конец света по настоящему то никто не поверит, так что уважаемые авторы заканчивайте, не гневить Бога потому что придется за все это ответить перед Богом.
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God Sanders
God Sanders
Zem Zema, аха-ха - лох писатель!!! Да он кроме того что денег собирает больше ничего и не делает.
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Markov Igor
Markov Igor
Vovk Yury, дайте концу света шанс, будьте оптимистом 😀
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Погорілець Слава
Погорілець Слава
Для чого це писати нічого нема тільки нубіру і каменських сфоткала джопу або сисю
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Ustinjva Anna
Ustinjva Anna
Погорілець Слава, ну почему же! Есть ещё беременность Регины Тодоренко.
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