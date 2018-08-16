Судный день 16 августа: астроном рассказал о планете-убийце Земли

Теория о столкновении мистической планеты Нибиру с Землей, которое приведет к концу света 16 августа, является бредом.

"Это все х*рня. Это не так, что выглянул в окошко - а она летит. Космос постоянно изучается и находится под наблюдением. Большое, массивное тело не может возникнуть из ничего. Вот когда появляется комета, ее видят заранее, а это очень маленький космический объект, который фиксируют по блеску, который она отражает", - сказал в комментарии OBOZREVATEL кандидат физико-математических наук, астроном Алексей Переход.

Как говорит ученый, отражательная способность целой планеты гораздо больше, чем у кометы. И не заметить, как она летит к Земле, невозможно.

"Если бы это было правдой хотя бы на тысячную часть, то это было бы везде известно. Если Нибиру где-то и есть, то очень далеко", - заявил Переход.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, конспирологи утверждают, что неизвестная планета Нибиру спровоцирует конец света из-за извержения вулканов во всей Солнечной системе, также она "высасывает" лаву из недр Земли.