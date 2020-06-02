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2 июня • обновлено в 23:16
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"Доедает запасы СССР": эксперт указал на провал России в космической гонке

3.4т
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Россия отстала от космической отрасти, где лидерами стали США и Китай.

Об этом "Гордону" сообщил советник главы Государственного космического агентства Украины, эксперт в аэрокосмической деятельности Андрей Колесник.

"Запуск космического аппарата Crew Dragon – событие неординарное. Оно ознаменовало окончание монополии России на доставку космонавтов на Международную космическую станцию…. То есть сейчас Америка перехватывает у РФ возможность диктовать условия дальнейшей экспансии в глубокий космос", – рассказал он.

МКС

МКС

Колесник добавил, что место России в космической гонке занял Китай, который скопировал опыт СССР и уже испытывают новый космический аппарат для полетов на МКС.

"У Китая есть полный арсенал для пилотируемых космических полетов и пребывания на космической станции продолжительный период. И я считаю, что Россия уже не сможет вмешаться в эту космическую гонку США и Китая. Кроме модернизации своих технических средств, РФ больше ничего не может предложить. Не только из-за нехватки денег. Сама структура космической деятельности в стране не содействует появлению таких людей, как Илон Маск, не содействует развитию технической мысли и все еще базируется на советских принципах. Фактически Россия доедает запасы с советских времен", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая со второй попытки состоялся пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. 31 мая Crew Dragon состыковался с Международной космической станцией.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Илон Маск
Место
Украина
Теги
МКС космос
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