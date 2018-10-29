Резали, ломали и поджигали: iPhone XR испытали на прочность. Видеофакт

Новый смартфон iPhone XR проверили на выносливость довольно суровыми испытаниями. Для этого воспользовались канцелярским ножом, зажигалками и другими опасными предметами.

Провел эксперимент и опубликовал видео Зак Нильсен на своем YouTube-канале JerryRigEverything (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Так, смартфон от Apple показал довольно неплохие результаты при проверке дисплея на устойчивость к царапинам. Однако блогер упрекает новинку в низком разрешении экрана.

Он пытался порезать лезвием канцелярского ножа стеклянное покрытие селфи-камеры, но этого сделать не удалось.

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Высокую прочность продемонстрировала и сетка разговорного динамика. Однако, защитное стекло основной камеры покрылось царапинами достаточно легко.

Для того, чтобы содрать краску из алюминиевого корпуса гаджета, блогеру пришлось приложить значительные усилия. Боковые кнопки и лоток для SIM-карты также поддались с трудом - маловероятно, что цветное покрытие начнет облезать самостоятельно даже при ежедневном использовании без чехла или бампера.

Десять секунд блогер нагревал зажигалкой экран iPhone XR. Черное пятно на матрице появилось лишь в последние секунды, а затем очень быстро исчезло - экран вернулся в исходное состояние, полностью восстановив внешний вид и работоспособность.

Попытки согнуть iPhone XR ни к чему не привели - конструкция аппарата сохранила целостность, люфтов и трещин на склонах покрытиях не возникло.

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