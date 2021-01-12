Появились подробности о новой версии ОС Android 12

В новой мобильной операционной системе от Google Android 12 появится функция, которая позволит экономить память в смартфоне.

Об этом пишет портал XDA, чьи аналитики нашли в коде Android Open Source Project (AOSP) намек на новую функцию, которая переводит приложения в спящий режим.

Эксперты отметили, что пока рано говорить о новой функции, но уже ясно, что неиспользуемые приложения смогут переходить в особое состояние гибернации, что позволит оптимизировать их хранение.

По их мнению, в ОС Android 12 система будет автоматически определять приложения, которые давно не открывались, сжимая их для экономии свободного места на смартфоне. При запуске программы приложение будет возвращаться в обычный режим.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Google выпустила первую публичную версию ОС Android 11, которая доступна для обычных пользователей. Также в компании назвали смартфоны, которые первые получат Android 11.