Выяснилось, кому Facebook сливал данные пользователей последние 10 лет

За последние 10 лет Facebook предоставил доступ к данным своих пользователей как минимум 60 компаниям, занимающимся производством телефонов.

В частности, как пишет The New York Times, среди этих компаний Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung.

Так, в следствии этого некоторые производители телефонов в ряде случаев получали доступ не только к информации самого пользователя (включая ту, которой он решил не делиться), но и к данным его друзей в соцсети без их согласия.

При этом большинство соглашений, в рамках которых производители мобильных устройств получают доступ к данным пользователей, до сих пор в силе, хотя в последнее время Facebook начала постепенно от них отказываться.

В свою очередь представители соцсети уверяют, что все соглашения с производителями телефонов о доступе к данным соответствуют правилам компании, а также требованиями Федеральной комиссии по торговле США.

Также там подчеркнули, что за все время действия соглашений не было ни одного случая каких-либо злоупотреблений полученными данными.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте возник скандал вокруг британской компании Cambridge Analytica, которая собрала личные данные 50 миллионов пользователей Facebook и вероятно внесла весомый вклад в победу Дональда Трампа на выборах президента США и повлияла на результаты референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза.

Бывший сотрудник агентства Cambridge Analytica Кристофер Уайли допускает, что данные пользователей Facebook могут сохраняться в России. Речь идет о 87 млн пользователей.