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Украинцы создали рюкзак, на котором можно играть в тетрис

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Команда украинских разработчиков "Pix" создали рюкзак, который поддерживает анимацию.

Об этом сообщается на сайте проекта Kickstarter, где рюкзак собрал в четыре раза больше первоначально заявленной суммы - $150 000.

Отмечается, что на переднюю сторону необычного гаджета можно выводить картинки и анимацию в стиле пиксельной графики.

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Украинцы создали рюкзак, на котором можно играть в тетрис

Вместе с рюкзаком в комплекте идет контроллер, который крепится на руль велосипеда. Он позволяет выводить на переднюю сторону рюкзака "поворотники" и "стопы", что, по мнению разработчиков, повысит безопасность велосипедистов на дороге.

Рюкзак сделан из нейлоновой ткани, весит 900 граммов, а его объем составляет 27 литров. Внутри есть отделения для бумаг, шнуров, блокнота, а также отдельный отсек для ноутбука, планшета и ценных вещей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые из Стэнфордского университета и Disney Research разработали новый тип дронов - крошечные FlyCroTug. Их потенциально можно будет применять во время катастроф и бедствий.

Место
Украина
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