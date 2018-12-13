Украина получила от НАТО партию военного оборудования: что известно

НАТО завершил передачу Украине военного оборудования во время визита президента Украины Петра Порошенко в Брюссель.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источника, знакомого с подробностями поставки, обещание генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга было выполнено в тот же день.

"Да, проект по поставкам уже завершен", – подтвердил представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко.

В Североатлантическом альянсе также раскрыли журналистам некоторые детали о составляющих пакета помощи.

Twitter Петр Порошенко

"Коммуникационное оборудование, о котором сказал генсек, профинансировано через трастовый фонд НАТО "C4"). Мы передаем Вооруженным силам Украины устройства закодированной радиосвязи и портативные GPS-трекеры", – отметил чиновник Альянса.

Уточняется, что ключевое значение в пакете помощи имеют радиостанции, которые обеспечивают защищенную связь, они устойчивы к глушилкам россиян на линии соприкосновения на Донбассе.

По словам источника, груз должен прибыть в Украину 13 декабря, для чего был задействован самолет государственной авиакомпании "Украина". В Брюсселе находился только один такой самолет, перевозивший официальную украинскую делегацию.

Напомним, что 25 ноября корабль России протаранил буксир ВМС Украины, после чего обстрелял и захватил три украинских судна и их экипажи. 24 украинца оказались в плену оккупанта, где их арестовали на два месяца и обвинили в "незаконном нарушении границ России".

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря Порошенко отправился в Брюссель накануне саммита Евросоюза. Там он провел паереговоры с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, с которым обсудил агрессивные действия России в Черном и Азовском морях.

13 декабря Порошенко встретился со Столтенбергом, который пообещал в ближайшее время передать украинским военным современное GPS-оборудование, которое поможет отслеживать ситуацию в Черном море.