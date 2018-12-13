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Украина получила от НАТО партию военного оборудования: что известно

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НАТО завершил передачу Украине военного оборудования во время визита президента Украины Петра Порошенко в Брюссель.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источника, знакомого с подробностями поставки, обещание генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга было выполнено в тот же день.

"Да, проект по поставкам уже завершен", – подтвердил представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко.

В Североатлантическом альянсе также раскрыли журналистам некоторые детали о составляющих пакета помощи.

Украина получила от НАТО партию военного оборудования: что известно

Twitter Петр Порошенко

Новости
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"Коммуникационное оборудование, о котором сказал генсек, профинансировано через трастовый фонд НАТО "C4"). Мы передаем Вооруженным силам Украины устройства закодированной радиосвязи и портативные GPS-трекеры", – отметил чиновник Альянса.

Уточняется, что ключевое значение в пакете помощи имеют радиостанции, которые обеспечивают защищенную связь, они устойчивы к глушилкам россиян на линии соприкосновения на Донбассе.

По словам источника, груз должен прибыть в Украину 13 декабря, для чего был задействован самолет государственной авиакомпании "Украина". В Брюсселе находился только один такой самолет, перевозивший официальную украинскую делегацию.

Украина получила от НАТО партию военного оборудования: что известно

Напомним, что 25 ноября корабль России протаранил буксир ВМС Украины, после чего обстрелял и захватил три украинских судна и их экипажи. 24 украинца оказались в плену оккупанта, где их арестовали на два месяца и обвинили в "незаконном нарушении границ России".

Украина получила от НАТО партию военного оборудования: что известно

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря Порошенко отправился в Брюссель накануне саммита Евросоюза. Там он провел паереговоры с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, с которым обсудил агрессивные действия России в Черном и Азовском морях.

13 декабря Порошенко встретился со Столтенбергом, который пообещал в ближайшее время передать украинским военным современное GPS-оборудование, которое поможет отслеживать ситуацию в Черном море.

Читайте все новости по теме "Военная помощь Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Военная помощь УкраинеОбострение в Азовском море
Персоны
Петр ПорошенкоЙенс Столтенберг
Место
Украина
Теги
военная техникаНАТО
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rercjd Micha
rercjd Micha
Стесняюсь спросить: а где мощные джавелины? Пропили?
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
... радиостанции, которые обеспечивают защищенную связь, они устойчивы к глушилкам россиян... Ну-ну. У обосравшихся моряков Дональда Кука спросите...
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Бандеровский Свидораст
Бандеровский Свидораст
Россия - страна которая решает в мире все. Россия решила кто будет президентом США. Россия приняла решение по Асаду в Сирии и он остался у власти, Россия решила вернуть Крым у продажных бандерлогов и вернула. Россия построила мост . который как визжали укроэкперды построить нельзя. Россия удержала цены на нефть на мировом рынке на приемлемом для себя уровне. а не как визжали укроэксперды ( НЕФТЬ ПО 10 ДОЛЛ!!!). Россия в условиях террористических санкций США и их шестерок. в том числе украинских, нарастила свой золотовалютный запас с 380 милл долл до 400 милл долл. Россия решила что во Франции должны пройти волнения- так и произошло. Россия самая мощная и влиятельная страна в мире. России есть все- деньги . природные ископаемые. талантливые и трудолюбивые люди. У России есть даже украинский президент. А что есть у украины??? Б Е З В И З !!!!! Слава украини!!!!! Хероям в срало!!!!!
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