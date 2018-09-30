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Скандал с Facebook: компанию накажут миллиардными штрафами за утечку данных

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Из-за хакерской атаки, которая привела к взлому как минимум 50 миллионов аккаунтов пользователей Facebook, корпорация Марка Цукерберга может заплатить штраф в размере 1,62 миллиарда долларов.

Такое наказание грозит крупнейшей в мире соцсети в соответствии с новыми правилами Европейского Союза о защите персональных данных, передает Daily Mail.

Так, компания обязана уплатить штраф в размере 4% от общей суммы прибыли. В прошлом году прибыль Facebook составила 31,2 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 40 миллиардов долларов).

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Марк Цукерберг

Марк Цукерберг

Отмечается, что киберпреступники смогли получить доступ к личным данным из-за уязвимости системы безопасности Facebook.

Кроме того, компания Цукерберга публично сообщила о взломе только через три дня после хакерской атаки, при этом не уточнив количества пострадавших аккаунтов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября наблюдались проблемы у пользователей Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp по всему миру.

Читайте все новости по теме "Facebook" на OBOZREVATEL.

Тема
Facebook
Персона
Марк Цукерберг
Место
США
Объекты
FacebookКиберпреступность
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