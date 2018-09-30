Скандал с Facebook: компанию накажут миллиардными штрафами за утечку данных

Из-за хакерской атаки, которая привела к взлому как минимум 50 миллионов аккаунтов пользователей Facebook, корпорация Марка Цукерберга может заплатить штраф в размере 1,62 миллиарда долларов.
Такое наказание грозит крупнейшей в мире соцсети в соответствии с новыми правилами Европейского Союза о защите персональных данных, передает Daily Mail.
Так, компания обязана уплатить штраф в размере 4% от общей суммы прибыли. В прошлом году прибыль Facebook составила 31,2 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 40 миллиардов долларов).
Марк Цукерберг
Отмечается, что киберпреступники смогли получить доступ к личным данным из-за уязвимости системы безопасности Facebook.
Кроме того, компания Цукерберга публично сообщила о взломе только через три дня после хакерской атаки, при этом не уточнив количества пострадавших аккаунтов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября наблюдались проблемы у пользователей Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp по всему миру.
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