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Размером с футбольное поле: к Земле несется гигантский астероид

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Крупный астероид SP1 летит к Земле и приблизится к планете 3 октября. По данным американского космического агентства NASA, его длина составляет от 70 до 160 м, что сопоставимо с размером футбольного поля.

Как передает Daily Express, космическое тело движется со скоростью примерно 60 тыс. км/ч. 3 октября расстояние между ним и Землей будет минимальное — 5,87 млн км. Хотя это в 15 раз больше, чем от Земли до Луны, по космическим меркам это относительно небольшая дистанция.

SP1 впервые заметили 19 сентября. Специалисты NASA причислили его к околоземным объектам.

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После того, как SP1 пролетит мимо Землю, еще пять крупных метеоритов до конца октября будут приближаться к нашей планете.

Два астероида пройдут 7 октября и 17 октября, еще два – 18-го. 29 октября к Земле приблизится самый большой из пяти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телескоп Hubble обнаружил загадочный инфракрасный источник света в относительной близости от Солнца.

Читайте все новости по теме "Космос" на OBOZREVATEL.

Тема
Космос
Объект
NASA
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Це протоукры спешат рятувать пациентов майданутой психиатрической ликарни
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Хоть бы в Киев попал
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