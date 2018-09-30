Размером с футбольное поле: к Земле несется гигантский астероид

Крупный астероид SP1 летит к Земле и приблизится к планете 3 октября. По данным американского космического агентства NASA, его длина составляет от 70 до 160 м, что сопоставимо с размером футбольного поля.

Как передает Daily Express, космическое тело движется со скоростью примерно 60 тыс. км/ч. 3 октября расстояние между ним и Землей будет минимальное — 5,87 млн км. Хотя это в 15 раз больше, чем от Земли до Луны, по космическим меркам это относительно небольшая дистанция.

SP1 впервые заметили 19 сентября. Специалисты NASA причислили его к околоземным объектам.

После того, как SP1 пролетит мимо Землю, еще пять крупных метеоритов до конца октября будут приближаться к нашей планете.

Два астероида пройдут 7 октября и 17 октября, еще два – 18-го. 29 октября к Земле приблизится самый большой из пяти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телескоп Hubble обнаружил загадочный инфракрасный источник света в относительной близости от Солнца.