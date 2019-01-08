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Особенный фотомодуль: в сеть слили эксклюзивные рендеры iPhone XI

1.3тЧитать материал на украинском

Инсайдеры Onleaks и IceUniverse представили рендеры будущего iPhone XI, который ранее не был анонсирован.

Как сообщает Digit.in, компания Apple собирается выпустить три смартфона в 2019 году, продолжив таким образом модельный ряд из IPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone XR (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Особенностью будущего флагмана Apple будет фотомодуль. Три камеры смартфона расположены в форме равностороннего треугольника на квадратной площадке задней панели, а LED-вспышка находится в одном ряду с верхней камерой.

Особенный фотомодуль: в сеть слили эксклюзивные рендеры iPhone XI
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Существует вероятность, что тройная камера — это возможное подтверждение недавней новости о заинтересованности Apple в 3D-сенсорах Sony для Face ID. iPhone XI находится на этапе инженерного тестирования (EVT), потому возможны некоторые изменения в деталях.

Особенный фотомодуль: в сеть слили эксклюзивные рендеры iPhone XI

Точной информации о характеристиках пока нет. Расположение элементов управления повторяет актуальные модели линейки: кнопка включения смартфона находится на правой грани корпуса, регулировки громкости — на левой. Нижний торец в кадре не показали, также тип разъема для зарядки пока не подтвержден.

В Apple утечку информации о будущем гаджете пока не прокомментировали. Релиз новой линейки iPhone должен состояться в сентябре этого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент по маркетингу компании Apple Фил Шиллер ранее раскрыл один из важных секретов iPhone.

Теги
Appleмобильный телефонIT-технологии
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