Маск запустил в космос новую ракету: опубликованы волшебные видео и фото

Компания SpaceX 22 июля успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с коммуникационным аппаратом Telstar 19V для канадского спутникового оператора Telesat. (Чтобы посмотреть видео и фото, доскрольте до конца страницы).

Прямая трансляция запуска велась на сайте SpaceX. Ракета стартовала с мыса Канаверал в США. Спустя 10 минут после запуска первая ступень ракеты совершила посадку на платформу Of Course I Still Love You в Атлантике.

"Подтвержден успешный вывод Telstar19 Vantage на переходную геостационарную орбиту", - говорится в сообщении SpaceX.

Telstar 19V создан американской компанией SSL и предназначен для передачи широкополосного сигнала в Северной и Южной Америке и обеспечения Wi-Fi для авиапассажиров над северной частью Атлантического океана. Ожидается, что спутник проработает на орбите около 15 лет. Аппарат весит более 7 тонн и является самым тяжелым из подобных спутников.

Falcon 9 and Telstar 19 VANTAGE went vertical this afternoon on Pad 40 in Florida. Weather is 60% favorable for the four-hour launch window, which opens Sunday, July 22 at 1:50 a.m. EDT, 5:50 UTC. https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/uFRJDBrvH9