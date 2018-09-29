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К Земле мчится ''комета смерти'' в форме черепа

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К Земле приближается астероид необычной формы, который уже окрестили "кометой смерти". Свое пугающее название космический объект получил из-за внешнего вида – его поверхность напоминает череп.

Как сообщает Daily Express со ссылкой на астрономов, астероид ТВ145 промчится мимо нашей планеты в ночь на 11 ноября. "Комета смерти" пройдет на близком, но все же безопасном расстоянии – около 40 миллионов километров (25 млн миль).

"Смертельный" астероид уже пролетал возле Земли три года назад – всего в 486 тысячах километров. Это произошло 31 октября, когда миллионы людей празднуют Хэллоуин. Поэтому NASA назвало астероид "Великая тыква" (“Great Pumpkin”).

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Ширина кометы – около 600 метров. Отмечается, что "череп" представляет собой безжизненный осколок породы.

По словам ученого Томаса Мюллера из Института Макса-Планка, в следующий раз астероид приблизится к Земле только в 2088 году.

Комета смерти

Комета смерти

Daily Express

Комета смерти

Комета смерти

Daily Express

К Земле мчится ''комета смерти'' в форме черепа

Daily Express

Ранее OBOZREVATEL публиковал эксклюзивное интервью с экспертом NASA, который раскрыл всю правду о планете-убийце Нибиру.

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