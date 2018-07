Инженеры показали "летающий поезд"

Во Франции показали проект гибрида самолета и поезда Link & Fly от компании Akka Techonologies.

Такой вид транспорта будет состоять из нескольких блоков — в основной части - салон с пассажирами, и к ней попеременно смогут крепиться либо колеса, приспособленные для движения по рельсам, либо "самолётная" часть, включающая в себя крылья и турбины, сообщает Bloomberg.

Размах крыльев "летающего поезда" должен составить 49 метров, он будет достигать 34 метров в длину и 8 в высоту, то есть сопоставим по габаритам с популярным Airbus A320.

Link & Fly сможет преодолевать расстояния до 2 200 километров и за день сможет совершать даже больше полётов, чем похожие на него современные самолеты.

Видео с новой разработкой компания опубликовала на своем YouTube‐канале.

Путешествие, по задумке инженеров, будет протекать следующим образом: пассажиры располагаются в салоне, после чего сначала передвигаются по рельсам, затем летят между аэропортами, а затем снова продолжают путешествие "на поезде".

