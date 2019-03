Дерзкий пранк в Twitter блокирует тысячи аккаунтов: подробности

Пользователи Twitter массово меняют в своих аккаунтах год рождения, чтобы увидеть "уникальный интерфейс сайта". Оказывается, это пранк, который моментально лишает юзеров доступа к сети.

Что о нем известно и как избежать блокировки — читайте в материале OBOZREVATEL.

Еще в начале недели по соцсети прошел слух, что, изменив в профиле год рождения на 2007-й, можно открыть новые цветовые схемы интерфейса Twitter.

If you change your birthday to 2007, you get all the old nostalgic twitter looks. It’s actually fire