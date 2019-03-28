Дерзкий пранк в Twitter блокирует тысячи аккаунтов: подробности

Пользователи Twitter массово меняют в своих аккаунтах год рождения, чтобы увидеть "уникальный интерфейс сайта". Оказывается, это пранк, который моментально лишает юзеров доступа к сети.

Что о нем известно и как избежать блокировки — читайте в материале OBOZREVATEL.

Фото: marketing-interactive.com

Еще в начале недели по соцсети прошел слух, что, изменив в профиле год рождения на 2007-й, можно открыть новые цветовые схемы интерфейса Twitter.

If you change your birthday to 2007, you get all the old nostalgic twitter looks. It’s actually fire — Flash Johnny (@ThereJohnnyGo) 26 марта 2019 г.

"Если вы измените свой год рождения на 2007-й, то получите старые ностальгические темы для Twitter. И это огонь"

Однако те, кто купился на пранк и все же внес правки в аккаунт, были тут же заблокированы за нарушение правил пользования сайтом. Ведь в них прописано, что пользователи Twitter должны быть старше 13 лет.

Жертвами пранка стали тысячи пользователей соцсети. Ввиду активного распространения злой шутки, администрация сайта опубликовала официальное обращение с просьбой не менять возраст:

"Мы заметили пранк, который призывает людей менять дату их рождения в Twitter на 2007 год, чтобы разблокировать новые цветные темы. Пожалуйста, не делайте этого. Вас заблокируют, потому что вы будете младше 13 лет", - подчеркнули в сообщении.

Как писал ранее OBOZREVATEL, квартальная отчетность Twitter уже второй раз подряд показывает падение количества пользователей. В первую очередь это связано с тем, что соцсеть начала блокировать и удалять ботов и учетные записи, которые распространяют спам и другой нежелательный контент. Так, Twitter потерял порядка 9 млн пользователей.

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