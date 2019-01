12 часов за ПК в день: киберспортсмен заработал $10 млн за год

Киберспортсмен и популярный стример Тайлер Блевинс, известный также под псевдонимом Ninja, заработал почти 10 миллионов долларов в 2018 году.

Как передает La Repubblica, большую часть денег американец получает с трансляций по Fortnite и от продажи рекламы на канале, а в ежемесячном доходе также учитывает подписки на Twitch.

В интервью CNN Блевинс рассказывал, что в удачный месяц зарабатывает около 500 тысяч долларов на трансляциях. А почти 10 млн долларов за год он получил, наиграв около четырех тысяч часов в продукт компании Epic Games. На канал Блевиса в Twitch подписаны 12,8 миллиона человек. Также у него есть канал на YouTube с 20 млн подписчиков.

"Пока я сижу здесь и разговариваю с вами, я теряю десятки тысяч долларов", – сказал Блевинс в интервью.

По данным издания, 27-летний американец родился в Детройте, но вырос в Чикаго. Он хотел всю жизнь играть в видеоигры, и в настоящее время он не только преуспел, но и накапливает целое состояние. Люди платят деньги на подписку, чтобы посмотреть на то, как играет Блевис.

Ему помогает жена и менеджер Джесс, которая управляет отношениями со спонсорами, такими как Samsung, Uber и Red Bull. Они женаты уже семь лет. Ninja сидит за ПК по 12 часов в день, а в 2018 году всего насчитал 4000 часов. По словам американца, это нелегкая работа.

Thanks for getting soaked with me Times Square, what an amazing experience! 📸 #withGalaxy #ad pic.twitter.com/JnnM5biGwJ