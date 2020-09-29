Названо основное преимущество и недостаток нового iPhone 12
iPhone 12 Pro Max от компании Apple получит новый дисплей и улучшенную основную камеру, что будет его выделять среди других "яблочных" смартфонов.
Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на данные блогера EverythingApplePro и журналиста Макса Вейнбаха.
Отмечается, флагман Apple получит технологию лидара для камеры. К тому же iPhone 12 Pro Max оснастят дисплеем ProMotion, отличающимся повышенной плавностью отображения картинки с частотой обновления 120 герц.
К тому же Вайнбах отметил, что самый большой iPhone слишком крупный и его довольно неудобно держать в руке. По его источникам, 6,7-дюймовый смартофон имеет острые грани, из-за чего устройство "впивается в ладонь". Он добавил, что стоимость iPhone 12 Pro Max будет 1199 долларов США.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Apple презентовала свои новинки. Компания показала новые смарт-часы, планшеты, а также объявила о запуске новых сервисов.
Также Apple, возможно, в начале 2021 года выпустит более доступную версию нового iPhone 12, который покажут уже этой осенью.
Кроме того, в сеть утекли названия новых iPhone