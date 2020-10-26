NASA впервые нашло воду на освещенной стороне Луны

Стратосферная обсерватория инфракрасной астрономии (SOFIA) NASA впервые подтвердила наличие воды на освещенной Солнцем поверхности Луны.

Об этом сказано в пресс-релизе космического агентства. Открытие указывает на то, что вода может быть распределена по всей поверхности Луны, а не только на ее затененных местах.

SOFIA обнаружила молекулы воды в кратере Клавиуса, одном из крупнейших кратеров, видимых с Земли и расположенном в южном полушарии Луны.

Данные из этого места показали, что вода в концентрации, эквивалентной бутылке с водой объемом 0,35 мл, содержится в кубическом метре почвы.

Директор отдела астрофизики в штаб-квартире NASA Пол Герц заявил, что признаки наличия воды на освещенной стороне Луны присутствовали, но подтверждений не было.

"Теперь мы знаем, что это есть. Это открытие бросает вызов нашему пониманию лунной поверхности и поднимает интригующие вопросы о ресурсах, имеющих отношение к исследованию дальнего космоса", – сказал Герц.

В NASA в качестве примера привели, что в пустыне Сахара в сто раз больше воды, чем обсерватория SOFIA обнаружила в лунном грунте.

"Вода является ценным ресурсом как для научных целей, так и для использования нашими исследователями. Если мы сможем использовать ресурсы Луны, тогда мы сможем нести меньше воды и больше оборудования, чтобы способствовать новым научным открытиям", – сказал Джейкоб Бличер, главный научный сотрудник Управления космических исследований и операций NASA.

Как писал OBOZREVATEL, ученые национального космического ведомства США NASA получили новое подтверждение наличия воды на поверхности Луны. Влага появилась в результате воздействия на небесное тело метеоритов.