Найдено фото, которое "убивает" Android-смартфоны

Пользователи сети обнаружили фото-обои, которые могут нанести вред Android-смартфонам, превратив их в "кирпич".

Пользователь Twitter под ником Ice Universe опубликовал фото, которое по его данным, "убивают" телефон.

"Это не шутка, пожалуйста, даже не пытайтесь установить эти обои. Надеюсь, кто-то сможет понять, каким образом эта картинка убивает телефоны, чтобы в будущем можно было избежать вредоносного влияния подобных обоев", – говорится в сообщении.

Он отметил, что больше всего “вредному влиянию” данных обоев подвержены смартфоны производства Samsung и самой компании Google.

В ответ на публикацию, пользователи сети предположили, что внутри фото помещен вредоносный код, который повреждает операционную систему Android.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL