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26 апреля • обновлено в 03:53
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Facebook запустил новую функцию видеозвонков Messenger Rooms

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Компания Facebook анонсировала запуск собственного сервиса видеозвонков Messenger Rooms в связи с ростом популярности такого вида общения на карантине из-за пандемии коронавируса.

Сервис уже запущен, но будет появляться у пользователей по всему миру в течение нескольких недель, сообщается на официальном сайте соцсети.

В компании рассказали, что Messenger Rooms появится сперва только в Messenger и Facebook, а затем в Instagram, WhatsApp и Portal. Сервис будет бесплатным.

В видеоконференциях смогут участвовать до 50 человек, включая тех, кто не зарегистрирован в Facebook, но имеет аккаунт в другой соцсети компании.

Работать он будет в двух режимах: общем и частном. В первом случае подключиться смогут все желающие, во втором – лишь те, кого пригласит хост видеозвонка.

Пользователям будут доступны маски, также во время разговора можно будет добавить фон. Продолжительность разговоров в Rooms не ограничено.

В Facebook уверяют, что не будут прослушивать звонки, но признают, что end-to-end шифрования нет.

Также сообщается, что после окончания видеозвонка пользователи Instagram смогут постить эфир в IGTV. Это сделано для того, чтобы Rooms стал местом для проведения вебинаров.

Facebook запустил видеоконференции Messenger Rooms

Facebook запустил видеоконференции Messenger Rooms

Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, недавно администрация социальной сети Facebook заявила, что будет удалять страницы, посвященные акциям протеста против самоизоляции во время пандемии коронавируса.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Теги
Facebook соцсети карантин
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