Компания Apple выпустила бета-версию мобильной операционной системы iOS/iPadOS 14. Но чтобы вернуться на предыдущую версию прошивки нужно проделать ряд манипуляций.

Для отката системы нужно будет подключить iPhone к компьютеру, передает "Лайфхакер".

Далее необходимо выполнить следующие шаги:

Скачать актуальный образ прошивки для вашей версии смартфона

Отключить функцию "Найти iPhone". Для этого нужно зайти в настройки в раздел "Локатор" – "Найти iPhone"

Как на iPhone вернуться с iOS 14 до ранней версии: пошаговая инструкция

Подключить iPhone или iPad к компьютеру

Открыть iTunes или вкладку с устройством в Finder на macOS Catalina или Big Sur

В режиме просмотра устройства навжать "Восстановить iPhon", удерживая кнопку на Mac или левый Shift на Windows

Открыть окно выбора файла прошивки. Найти скачанный ранее образ и открыть его

Как на iPhone вернуться с iOS 14 до ранней версии: пошаговая инструкция

После компьютер сам должен завершить процесс. Важно при этом не отключать устройство от ПК и не переводить компьютер в спящий режим, пока процесс не завершится.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы самые эффективные устройства от Apple.