Идеальна для жизни: ученые выяснили новый факт о Марсе

Ученые выяснили, что вода на Марсе практически идеальна для зарождения жизни, и в ней могли находиться простейшие микроорганизмы.

Об этом написал журнал Nature. Планетологи из Калифорнийского технологического института (США) пришли к выводу, что в марсианской достаточно кислорода не только для выживания микробов, но и для существования многоклеточных существ.

Согласно свежим данным химического анализа почвы, в водах приповерхностных слоёв Марса может быть накоплено достаточно кислорода, даже несмотря на практически полное отсутствие атмосферы.

К таким выводам учёным помог прийти космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter. Это многофункциональная автоматическая станция на орбите планеты.

Учёным удалось выяснить, что марсианская вода, которая богатая щёлочью, содержит примерно 32 мг кислорода на кубический метр воды. По данным ученых этого количества достаточно не только для существования бактерий, но и для развития простейших многоклеточных существ, таких как губки.

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