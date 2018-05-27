Что первым убьет человечество: названы главные угрозы

Человечество может погибнуть в будущем от трех самых серьезных угроз - удушья, астероида или же глупости.

К таким выводам пришли ученые в результате многолетних исследований, пишет "Лайф".

Так, самый надежный сценарий гибели всей сложной жизни на Земле — поломка "углеродного кондиционера". На нашей планете и, скорее всего, на всех планетах такого типа стабильность климата поддерживается углеродным циклом.

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Еще один вариант - гибель от вторжения астероида. Согласно расчетам астрономов, через 1,35 миллиона лет в Солнечную систему вторгнется другая звезда — Глизе 710.

"Затяжная планетарная зима после падения астероида с температурой в минус 20 в тропиках может убить всех крупных животных. И 66 миллионов лет назад она уже сделала это, убив всех крупных динозавров и млекопитающих. Выжили лишь очень мелкие", - говорится в публикации.

Третий сценарий - гибель от исчерпания ресурсов.

Суть же самой страшной угрозы состоит в том, что фантасты прошлого якобы ошибались: Homo sapiens не эволюционирует в сторону карлика с огромной головой и хилым телом. То есть, в будущем человек может вернуться к уровню первобытного.

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