Что известно о приземлившихся в Виннице конвертопланах НАТО. Видео

Прибывшие в Винницу американские конвертопланы Bell V-22 Osprey, которые входят в состав авиации НАТО, не имеют аналогов в мире.

Как сообщается на YouTube-канале Military Wolf, это единственный конвертоплан (гибрид самолета и вертолета), выпускаемый серийно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Строго говоря, V-22 не может быть на 100% отнесен ни к самолетам, ни к вертолетам. Он может взлетать как вертолет, а затем, разогнавшись до эволютивной скорости, повернуть несущие винты на 90 градусов и, превратив их таким образом в тянущие винты, продолжать полет по-самолетному", – говорится в сюжете.

Bell V-22 Osprey совершил свой первый полет в 1989 году. Его разработкой занимались компании Bell Helicopter и Boeing Rotorcraft Systems. На реализацию программы ушло около 30 лет и десятки миллиардов долларов.

Несколько раз проект был под угрозой закрытия, разные министры обороны США отдавали приказы об окончательном прекращении финансирования программы V-22. Однако каждый раз эти решения пересматривались.

Стоимость одного летательного аппарата составляет $110-$120 млн (другие источники называют сумму $66 млн), всего американская промышленность выпустила более 200 "Оспреев". За время серийного производства было разработано несколько вариантов и модификаций конвертоплана.

Катастрофы, которые произошли во время эксплуатации V-22 Osprey, унесли жизни нескольких десятков человек.

В настоящее время эта машина находится на вооружении Корпуса морской пехоты США и американских сил специальных операций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницу в рамках многонациональных военных учений "Объединенные усилия-2020" прибыла авиация НАТО, в том числе конвертопланы Bell V-22 Osprey и военно-транспортные самолеты Lockheed C-130 Hercules.