МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости техники и технологии

Бомба для Обамы и Клинтонов: в сеть выложили забавные фото-тролли

691Читать материал на украинском

В сети пользователи поделились забавными фото фейковых бомб, которые они смастерили в ответ на слухи о том, что Клинтонам и Обаме отправили муляжи взрывных устройств.

Фото-тролли выложили на 4chan. Для изготовления "бомб" использовали все, что попадется под руку: от животных и старой техники - до продуктов, а также фильмов с Николасом Кейджем.

Бомба для Обамы и Клинтонов: в сеть выложили забавные фото-тролли

Напомним, что в США злоумышленники отправили посылки с взрывными устройствами для Барака Обамы, Хиллари и Билла Клинтонов, миллиардера Джона Сороса, губернатора Нью-Йорка, в ресторан Роберта Де Ниро, в редакцию издания CNN и сенатору-демократу от Нью-Джерси Кори Энтони Букеру. Ни одно из них не взорвалось.

Сотрудник CNN Джин Акоста показал, как выглядел присланный пакет: на фото видны трубка, таймер, почтовые марки с флагом США и изображённый на ручке шарж на флаг "Исламского государства".

Бомба для Обамы и Клинтонов: в сеть выложили забавные фото-тролли
Бомба для Обамы и Клинтонов: в сеть выложили забавные фото-тролли
Бомба для Обамы и Клинтонов: в сеть выложили забавные фото-тролли
Бомба для Обамы и Клинтонов: в сеть выложили забавные фото-тролли
Бомба для Обамы и Клинтонов: в сеть выложили забавные фото-тролли
Новости
Спасут во время бедствий: дронам придумали необычное применение

Как написало издание Tjournal.ru, на пресс-конференции в Нью-Йорке представители полиции заявили, что устройства настоящие, но не сказали, почему ни одно из них не сработало. В то же время некоторые эксперты предположили, что демократам и критикам Трампа прислали муляжи для устрашения.

1. По просьбе The New York Times снимки бомб изучили специалисты. По их словам, устройства похожи скорее на те, что показывают в кино, а не на реальную угрозу — таймер на ручке, обычно настоящие изготовители бомб его не крепят;

2. Бывший правительственный эксперт по бомбам Энтони Мэй отметил, что батарей в посылке не хватило бы для взрыва;

3. Источники канала NBC, которые участвуют в следствии, также заявили, что как минимум несколько посылок не смогли бы взорваться. Но они не знают, муляжи сделаны намеренно или отправитель допустил ошибку.

Бомба для Обамы и Клинтонов: в сеть выложили забавные фото-тролли
Бомба для Обамы и Клинтонов: в сеть выложили забавные фото-тролли
Бомба для Обамы и Клинтонов: в сеть выложили забавные фото-тролли
Бомба для Обамы и Клинтонов: в сеть выложили забавные фото-тролли
Бомба для Обамы и Клинтонов: в сеть выложили забавные фото-тролли
Бомба для Обамы и Клинтонов: в сеть выложили забавные фото-тролли

Пользователи 4chan отреагировали на обсуждения реалистичности бомб флешмобом. На имиджборде завели "Поваренную книгу аутиста", где публиковали фото абсурдных вариантов "взрывчаток", сделанных из подручных средств.

Бомба для Обамы и Клинтонов: в сеть выложили забавные фото-тролли
Бомба для Обамы и Клинтонов: в сеть выложили забавные фото-тролли
Бомба для Обамы и Клинтонов: в сеть выложили забавные фото-тролли
Бомба для Обамы и Клинтонов: в сеть выложили забавные фото-тролли
Бомба для Обамы и Клинтонов: в сеть выложили забавные фото-тролли

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сингапуре покажут транспорт будущего.

Персоны
Хиллари КлинтонБарак Обама
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги