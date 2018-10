Бомба для Обамы и Клинтонов: в сеть выложили забавные фото-тролли

В сети пользователи поделились забавными фото фейковых бомб, которые они смастерили в ответ на слухи о том, что Клинтонам и Обаме отправили муляжи взрывных устройств.

Фото-тролли выложили на 4chan. Для изготовления "бомб" использовали все, что попадется под руку: от животных и старой техники - до продуктов, а также фильмов с Николасом Кейджем.

Напомним, что в США злоумышленники отправили посылки с взрывными устройствами для Барака Обамы, Хиллари и Билла Клинтонов, миллиардера Джона Сороса, губернатора Нью-Йорка, в ресторан Роберта Де Ниро, в редакцию издания CNN и сенатору-демократу от Нью-Джерси Кори Энтони Букеру. Ни одно из них не взорвалось.

Сотрудник CNN Джин Акоста показал, как выглядел присланный пакет: на фото видны трубка, таймер, почтовые марки с флагом США и изображённый на ручке шарж на флаг "Исламского государства".

Photos of the bomb and package sent to CNN pic.twitter.com/nBq3ArtChJ