Бомба для Обамы и Клинтонов: в сеть выложили забавные фото-тролли

В сети пользователи поделились забавными фото фейковых бомб, которые они смастерили в ответ на слухи о том, что Клинтонам и Обаме отправили муляжи взрывных устройств.

Фото-тролли выложили на 4chan. Для изготовления "бомб" использовали все, что попадется под руку: от животных и старой техники - до продуктов, а также фильмов с Николасом Кейджем.

Напомним, что в США злоумышленники отправили посылки с взрывными устройствами для Барака Обамы, Хиллари и Билла Клинтонов, миллиардера Джона Сороса, губернатора Нью-Йорка, в ресторан Роберта Де Ниро, в редакцию издания CNN и сенатору-демократу от Нью-Джерси Кори Энтони Букеру. Ни одно из них не взорвалось.

Сотрудник CNN Джин Акоста показал, как выглядел присланный пакет: на фото видны трубка, таймер, почтовые марки с флагом США и изображённый на ручке шарж на флаг "Исламского государства".

Photos of the bomb and package sent to CNN pic.twitter.com/nBq3ArtChJ — Jim Acosta (@Acosta) 24 октября 2018 г.

Как написало издание Tjournal.ru, на пресс-конференции в Нью-Йорке представители полиции заявили, что устройства настоящие, но не сказали, почему ни одно из них не сработало. В то же время некоторые эксперты предположили, что демократам и критикам Трампа прислали муляжи для устрашения.

1. По просьбе The New York Times снимки бомб изучили специалисты. По их словам, устройства похожи скорее на те, что показывают в кино, а не на реальную угрозу — таймер на ручке, обычно настоящие изготовители бомб его не крепят;

2. Бывший правительственный эксперт по бомбам Энтони Мэй отметил, что батарей в посылке не хватило бы для взрыва;

3. Источники канала NBC, которые участвуют в следствии, также заявили, что как минимум несколько посылок не смогли бы взорваться. Но они не знают, муляжи сделаны намеренно или отправитель допустил ошибку.

Пользователи 4chan отреагировали на обсуждения реалистичности бомб флешмобом. На имиджборде завели "Поваренную книгу аутиста", где публиковали фото абсурдных вариантов "взрывчаток", сделанных из подручных средств.

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