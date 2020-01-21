Boeing прекратил производство печально известных самолетов 737 MAX

Американская корпорация Boeing прекратила сборку пассажирских самолетов серии 737 MAX.

Как передает CNN, производство этих лайнеров временно остановили еще в декабре. А уже в начале января в Иране произошла еще одна трагедия с самолетом серии Boeing 737, но без приставки MAX.

Производство модели 737 MAX решили остановить после двух смертельных авиакатастроф, в результате которых погибли 346 человек.

При этом на время прекращения производства этих самолетов сотрудников корпорации переведут работать над другими проектами.

Boeing прекратил производство самолетов 737 MAX

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Африке 10 марта. На борту находились граждане 33 стран. Среди пассажиров были 32 кенийца, 17 эфиопов и 7 граждан Британии, трое россиян. 19 пассажиров были сотрудниками ООН.

Это не первое крушение данной модели лайнера. Так, утром 29 октября индонезийский пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 рухнул в море в районе западного побережья острова Ява. На борту находились 188 человек, включая экипаж, все они погибли.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!