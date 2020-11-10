Apple проведет очередную презентацию: какие новинки ожидать

Во вторник, 10 ноября, Apple проведет презентацию, где вероятно покажет новые MacBook на собственных процессорах ARM. Ожидается, что ноутбук впервые будет построен на базе SoC Apple Silicon, которая может в итоге получить название Apple A14X Bionic.

Ранее "яблочная" компания сообщила, что темой презентации станет фраза "One more thing" (Еще кое-что).

По данным различным инсайдеров, сегодня Apple покажет MacBook Air и два MacBook Pro, с диагональю экрана в 13 и 16 дюймов. При этом продажа последнего может начаться только спустя несколько месяцев.

Также вероятно сегодня покажут умные трекинговые маячки AirTag. Такое устройство позволит найти по карте потерянный предмет (например, ключи или кошелек).

Кроме того, "яблочники" могут представить новые накладные наушники AirPods Studio и обновленныеверсии обычных AirPods.

Помимо этого Apple может объявить дату полноценного релиза ОС macOS 11 Big Sur, которая была представлена еще на WWDC и с июня находится в бета-тестировании.

Отметим, что презентация Apple начнется сегодня, 10 ноября, в 20:00. Видео-онлайн будет доступно на официальном YouTube-канале.

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