Тоттенхэм - Манчестер Сити: онлайн-трансляция английского дерби 1/4 финала Лиги чемпионов

Учитывая нынешний прогресс английской Премьер-лиги, все к этому шло - в 1/4 финала Лиги чемпионов играют сразу 4 команды, две из которых встретятся в британском дерби.
Для "Тоттенхэма" это противостояние будет особым за последние годы выступлений в ЛЧ. Во-первых, "Шпоры" начинают новую эру, играя первый еврокубковый матч на новеньком "Тоттенхэм Стэдиум". А во-вторых, если команда Маурисио Почеттино пройдет "Манчестер Сити", это будет фактически геройский подвиг для лондонцев. Ведь "Тоттенхэм" никогда не играл в 1/2 финала ЛЧ (чего не скажешь о "Ман Сити", который сейчас в "космической" форме рвется минимум к финалу).
"Тоттенхэм" против "Ман Сити" в чемпионате Англии
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча в Лондоне, который начнется в 22:00 по киевскому времени.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА
Лондон (Англия). "Тоттенхэм Стэдиум". 22:00
Главный арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды)
Ориентировочные составы
"Тоттенхэм" (4-1-4-1): Льорис - Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз - Сиссоко - Эриксен, Сон, Алли, Уинкс - Кейн
"Ман Сити" (4-3-3): Эдерсон - Данило, Стоунз, Компани, Ляпорт - де Брейне, Фернандиньо, Давид Сильва - Бернарду Силва, Жезус, Стерлинг
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Матч еще не начался
ГДЕ СМОТРЕТЬ
Увидеть английское дерби в Лиге чемпионов можно будет в прямом эфире на канале "Футбол 1". Кроме того, трансляцию из Лондона запланировали в своей сетке российский вещатель "Матч! Футбол 2" и белорусский "Беларусь 5".
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