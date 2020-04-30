"Только в России": Уткин ответил на угрозы Соловьева и снова назвал его фашистом

Российский комментатор Василий Уткин записал новый ответ пропагандисту Владимиру Соловьеву, который ранее призвал его "смотреть в оба" и "озираться по сторонам".
"Смотри, я маленький человек, в моей профессиональной деятельности случаются конфликты и обиды, а я хожу по моему городу бех охраны. А ты? Официальный голос пропаганды. Ты – человек, который пользуется популярностью, и, наверное, думаешь, что любим и уважаем. Ты ходишь по Москве с двумя охранниками. В какой стране, которую кто-то восхваляет в качестве общественно-политического ведущего как безопасную, успешную, благоденствующую, человек твоего статуса ходит с охраной? Только в России", – сказал Уткин на своем YouTube-канале.
Василий Уткин
Василий выразил предположение, что так происходит, потому что Соловьев является фашистом, а День Победы уже не за горами.
"Хотя я догадываюсь, почему. Я отложил это видеообращение, последнее в цикле. Я хотел это сделать во вторник, но я посмотрел, что во вторник был торжественный для тебя день – 75 лет с того дня, как твоего кумира, о котором ты сделал документальный фильм, Бенито Муссолини повесили кверху ногами. Я выждал пару дней траура и сегодня тебе об этом говорю. Я очень хорошо понимаю, почему фашист в канун Дня Победы ходит по Москве с охраной", – подытожил комментатор.
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 апреля Василий Уткин и Владимир Соловьев устроили перепалку в сети после того, как комментатор обвинил в предательстве правительство России.
Комментатор бросил ему вызов и предложил провести Versus Battle. Соловьев отклонил предложение, назвав оппонента больным человеком.
Позже Уткин высмеял Соловьева, придумав пропагандисту идеальное оскорбительное прозвище.
Соловьев попытался красиво ответить, но облажался и был уличен во лжи.
Комментируя конфликт, спортивный журналист сказал, что его оппонент не рассчитал собственные сил и намерен полностью уничтожить пропагандиста.
В ситуацию вмешался российский публицист Александр Невзоров, восхитившись действиями Василия.
После такого Соловьев не выдержал и засыпал комментатора новыми оскорблениями. В ответ Уткин снова вызвал ведущего ТК "Россия" на баттл, назвав того фашистом.
Это окончательно вывело из себя любимого пропагандиста Кремля и он скатился до прямых угроз. Уткин отреагировал фотожабой Соловьева с пенисом в руке.
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