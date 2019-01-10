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Юная украинка вышла в финал квалификации Australian Open

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Украинская теннисистка Марта Костюк одолев в двух сетах Амандину Эсс из Франции 6:3,6:2 вышла в финал квалификации первого в сезоне турнира Большого Шлема - Australian Open.

Матч продолжался чуть меньше часа и за это время Костюк взяла шесть подач соперницы, потеряв при этом две свои.

Марта Костюк

Марта Костюк

В первом сете украинка уступала 1-3, после чего выиграла семь геймов подряд. Эсс сумела остановить победную серию Марты, выиграв гейм на своей подаче, но до конца встречи сумела взять еще лишь один гейм.

В решающем матче отбора в основную сетку турнира Марта Костюк сыграет с победительницей пары Анкита Райна (Индия, 204-я в мире) - Паула Бадоса Хиберт (Испания, 142-я в мире).

Australian Open проходит в Мельбурне с 7-го по 27-е января. Общий призовой фонд турнира составляет 60 миллионов австралийских долларов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, вторая ракетка Украины Леся Цуренко добилась наивысшего достижения в карьере, войдя в топ-25 рейтинга Международной теннисной ассоциации (WTA).

В обновленном списке лучших теннисисток планеты киевлянка поднялась на три строчки и заняла 24-ю позицию, имея в активе 2005 очков.

Читайте все новости по теме "Australian Open" на OBOZREVATEL.

Тема
Australian Open
Персона
Марта Костюк
Место
АвстралияМельбурн
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